2020-07-03T15:10:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 июля 2020 года составило 2 473 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 июля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 июля 2020 года - медики выписали еще 59 пациентов. Все эти люди здоровы. По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в регионе выздоровели 2 473 жителя.

Всего в Липецкой области у 3 888 человек подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". В настоящий момент лечение проходят 1 398 липчан. Дома остаются 1 163 человека, то есть большинство. Остальных 235 положили в больницу.

Напомним, что за минувшие сутки инфекцию выявили у 36 человек. На этот раз большинство заболевших оказалось в Ельце - 10. Еще 9 случаев выявили в Липецке. В Чаплыгинском и Липецком районах диагноз подтвердился у 3 местных жителей. В Задонским, Елецком и Тербунском районах по 2 новых случая. В Воловском, Грязинском, Добринском, Лебедянском и Хлевенском - по 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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