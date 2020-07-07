В Липецке из окна больницы выпал пациент с COVID-19, которого не пустили домой

7 Июль 2020 2020-07-07T12:02:27+03:00

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В минувший понедельник, 6 июля, в Липецке случилось несчастье. Из окна 4 этажа больницы скорой медицинской помощи выпал мужчина. Травмы, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью. Пациент погиб.

Как стало известно "КП-Липецк", липчанин поступил в больницу с пневмонией. Результаты обследований подтвердили у него коронавирус. Мужчина просил медиков отпустить его домой, но получил отказ. Следователям еще предстоит разобраться в случившемся.

- Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, что за время пандемии COVID-19 выявили у 4 026 жителей Липецкой области. За минувшие сутки заболели еще 34 человека. Столько же случаев было накануне, 6 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU