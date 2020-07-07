2020-07-07T10:18:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 7 июля 2020 года: заболели 34 человека

Общее количество зараженных коронавирусом в Липецке составило 4 026
Юлия КЛЮЕВА
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Количество заболевших коронавирусом в Липецке перевалило за 4 тыс.Количество заболевших коронавирусом в Липецке перевалило за 4 тыс.Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке на этот вторник, 7 июля, перевалило за 4 тыс. человек. Как сообщили в региональном оперативном штабе, за сутки COVID-19 подтвердился у 34 жителей Липецкой области. Напомним, что в минувший понедельник число заболевших было аналогичным.

В настоящий момент лечение от новой инфекции проходят более 1 400 липчан. У большинства легкая форма COVID-19, поэтому врачи следят за их состоянием на дому. Пациентов с более тяжелым течением болезни положили в больницу. Таких чуть больше 200. Выздоровели 2 573 человека. Умерли 18 пациентов.

По количеству заболевших среди районов в регионе продолжает лидировать Липецк. 25 из 34 новых случаев подтвердились в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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