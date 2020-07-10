2020-07-10T11:41:02+03:00
Происшествия

Экс-начальника МЧС по Липецкой области подозревают во взятке в 1,5 млн

Возбуждено уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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Бывшего начальника ГУ МЧС России по Липецкой области подозревают в получении 1,5 млн взяткиБывшего начальника ГУ МЧС России по Липецкой области подозревают в получении 1,5 млн взяткиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Бывшего начальника ГУ МЧС России по Липецкой области Михаила Салфетникова подозревают во взятке в 1,5 млн рублей. В отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Наказание по данной статье - штраф от 3 до 5 млн рублей, или в размере зарплаты за период от 3 до 5 лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности до 15 лет. Либо от 8 до 15 лет лишения свободы с аналогичными последствиями.

- Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела и взяла ход расследования на контроль, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что Михаил Салфетников ушел на пенсию на этой неделе. Временно исполняющим должность начальника областного МЧС назначили Олега Воронова. До этого он был заместителем начальника по гражданской обороне и защите населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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