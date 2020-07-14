Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 14 июля 2020 года: заболели 32 человека

14 Июль 2020 2020-07-14T10:31:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом в Липецке немного увеличилось. Как сообщили в этот вторник, 14 июля, в региональном оперштабе, за сутки в Липецкой области заболели еще 32 жителя.

Напомним, что днем ранее COVID-19 выявили у 33 человек. Больше всего зараженных в Липецке - 8. В Грязинском районе 6 новых случаев. По 5 подтвержденных диагнозов в Лебедянском и Усманском районах. В Чаплыгинском районе заболели 4 жителя.

За время пандемии диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 4 255 липчан. В активной фазе лечения находятся 1 348 пациентов. Большинство из них медики наблюдают на дому. Те, у кого болезнь протекает в более тяжелой форме, лежат в больницах.

Выздоровели 2 856 человек. Не удалось спасти 19 пациентов. Под подозрением на коронавирус 378 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU