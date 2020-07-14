2020-07-14T14:48:37+03:00
Коронавирус Covid-19

"Липецкие зори" отменяются из-за коронавируса

Возможно, выпускники отметят окончание школы в своих учебных заведениях [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 14 июля, в Липецке состоялось заседание оперштаба по коронавирусу. Собравшиеся обсудили обстановку в регионе, а также затронули тему выпускного. Так, главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев сообщил, что массовых мероприятий до конца года не будет. В том числе и "Липецких зорь".

Данное заявление прокомментировал губренратор региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что не удастся провести праздник на Соборной площади. Но компактные мероприятия в школах могут пройти.

- Мы должны дать возможность выпускникам отметить окончание школы, - прокомментировал глава региона. - Большие мероприятия на площади мы не сможем провести. Но небольшие, в соответствии с рекомендациями, вполне.

Напомним, когда в мае объявили, что выпускной пройдет в режиме онлайн, школьники забеспокоились. Юные липчане сняли ролик, в котором попросили не лишать их праздника. На видеообращение отреагировали руководители города и региона. Мэр Липецка Евгения Уваркина и губернатор области Игорь Артамонов ответили, что праздник состоится, но позже. Как только санитарные врачи объявят, что опасность миновала.

Липецких зорь в этом году не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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