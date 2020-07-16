В ДТП, где иномарка въехала в фасад ресторана в Липецке, пострадал водитель

16 Июль 2020 2020-07-16T11:06:12+03:00

В Липецке иномарка столкнулась с ВАЗ и въехала в фасад ресторана Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 191 нарушение правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за руль сели аж 11 водителей. Проигнорировали ремни безопасности 34 человека. Автомобилисты 1 761 раз нарушили скоростной режим. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 29 аварий, в которых никто не пострадал.

В среду, 15 июля, в Елецком районе на 399 км автодороги "Дон" столкнулись 49-летний велосипедист и "Скания". Водителя двухколесного транспорта с травмами госпитализировали. По предварительным данным, он, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество иномарке.

В тот же день ДТП случилось и в Липецке. В 6.38 утра на улице Первомайская "Равон Джентра" врезался в "ВАЗ-21074". От удара иномарку вынесло на перекросток, а затем она впечаталась в фасад ресторана на Фрунзе. 49-летнего водителя автомобиля "Равон" госпитализировали. Видео с места происшествия здесь.

ДТП в Липецке: от удара с иномаркой перевернулась ГАЗель.vk.com/myregion48

Еще несколько аварий произошли в областном центре. На улице Циолковского лоб в лоб столкнулись две машины. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. А на улице Московская от удара с внедорожником перевернулась ГАЗель.

В Липецке на улице Циолковского лоб в лоб столкнулись легковушки.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU