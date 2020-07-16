В Липецке в честь Дня города покажут фильмы под открытым небом

16 Июль 2020 2020-07-16T15:32:36+03:00

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В честь Дня города в Липецке состоится кинопоказ. Горожан приглашают посмотреть любимые фильмы под открытым небом. Сенс пройдет на Липецком городище. В пятницу, 17 июля, в 19.00 покажут "Движение вверх". В субботу в то же время начнется фильм "Лед". А в воскресенье, 19 июля, в 19.00 стартует показ фильма "Салют-7". Липчан просят соблюдать меры безопасности на городище - социальную дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, что в День города в этом году не будет масштабных мероприятий. Все из-за коронавируса. В парках пройдут развлекательные мероприятия. Концерты организуют в разных районах у ДК. Большого салюта также не будет. В отдельных частях областного центра запустят фейерверки. Подробную программу празднования можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU