2020-07-20T13:03:58+03:00
Общество

В Липецке в трамваях появились зарядки для телефонов

USВ оснастили вагон с граффити
Юлия КЛЮЕВА
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Фото пресс-службы департамента транспорта и дорог ЛипецкаФото пресс-службы департамента транспорта и дорог ЛипецкаФото: с сайта
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Липчане смогут заряжать смартфоны в трамваях. Об этом в этот понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. USВ-зарядки уже появились в вагоне с граффити на борту. В ближайшее время аналогичным устройством оснастят еще один трамвай.

- Мы стараемся повышать качество транспортного обслуживания и поэтому в рамках эксперимента начали устанавливать USВ-зарядки для смартфона в трамвайных вагонах, - отметили в пресс-службе департамента.

Липчанам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в транспорте - носить медицинскую маску и стараться соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Несмотря на то, что число заразившихся с каждым днем становится все меньше, не стоит терять бдительность. Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заболели 15 жителей Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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