2020-07-20T11:45:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 20 июля 2020: число зараженных в сутки резко сократилось

Число зараженных COVID-19 за сутки в Липецкой области составило 15 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецкой области, последние новостиКоронавирус в Липецкой области, последние новостиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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По последним данным о коронавирусе в Липецкой области на 20 июля 2020 года, в регионе за весь период COVID-19 заболели 4410 человек. Причем, количество новых зараженных за сутки резко сокращается. На данный момент в регионе зарегистрировали 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Отметим, что днем ранее было 21, а до того – 25.

Выздоровели за весь период 3368 человека, умерли – 20. Последний пациент, 72-летняя пенсионерка, скончалась в субботу. С учетом выздоровевших и умерших, сейчас активно заражены коронавирусом 1022 человека. Около 250 лечат в инфекционных госпиталях, остальные получают лечение на дому. Еще более 200 человек остаются в больницах с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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