В Липецкой области 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 9 липчан

20 Июль 2020 2020-07-20T14:08:59+03:00

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Стало известно, как липчане написали ЕГЭ по русскому языку. В Липецкой области 100 баллов получили 9 выпускников. С результатами они ознакомятся днем, 20 июля, в своих школах. Экзамен по русскому языку сдавали 4 736 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования, он прошел без нарушений и технологических сбоев.

Напомним, что в Липецкой области уже 13 стобалльников. Высший результат показали 3 липчан на экзамене по информатике. Один выпускник сдал на 100 баллов ЕГЭ по литературе.

В этот понедельник состоялись экзамены по биологии и иностранным языкам. 618 человек решили сдать английский. Немецкий язык выбрали 13 выпускников. Французский - 8. На ЕГЭ по китайскому языку отважился пойти 1 липчанин. Результаты объявят до 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU