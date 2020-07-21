2020-07-21T18:33:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Липецкой области на 21 июля 2020

Количество зараженных за сутки вернулось к уровню апреля
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке продолжает снижаться количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, что за прошедшие сутки 21 июля, COVID-19 в Липецке подтвердился у 13 человек – это соответствует уровню середины апреля, когда вирус только начинал распространяться по региону.

По последним данным оперативного штаба, за текущие сутки в Липецке выздоровели еще 12 человек. Общее число выздоровевших в регионе с начала пандемии составило 3389 человек, заразились – 4423 и 20 человек умерли. На данный момент на лечении остаются 1014 жителей Липецкой области.

Из последний зараженных за сутки картина распространения COVID-19 по области следующая: 4 новых случая в Липецке, по 2 – в Ельце, Липецком и Усманском районах и по одному – в Грязинском и Данковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузовик с прицепом перевернулся после столкновения с легковушкой под Липецком
Карта распространения коронавируса в Липецкой области на 21 июля 2020
В Липецке девушка украла и продала тигрового притона своего приятеля
В Белгородской области за год на 31% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк предлагает рефинансировать ипотеку других банков
В Липецке мужчина развел костер во дворе и спалил дом
Под Липецком мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 19-летнюю девушку
Под Липецком водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 21 июля 2020 года: заболели 13 человек
Ночью в Липецке «Лифан» столкнулся с «Маздой»: машина перевернулась и задымилась
Липчанка заплыла за буйки и чуть не утонула
В Липецке появится новый пешеходный мост
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без света и без холодной воды