Карта распространения коронавируса в Липецкой области на 21 июля 2020

21 Июль 2020 2020-07-21T18:33:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке продолжает снижаться количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, что за прошедшие сутки 21 июля, COVID-19 в Липецке подтвердился у 13 человек – это соответствует уровню середины апреля, когда вирус только начинал распространяться по региону.

По последним данным оперативного штаба, за текущие сутки в Липецке выздоровели еще 12 человек. Общее число выздоровевших в регионе с начала пандемии составило 3389 человек, заразились – 4423 и 20 человек умерли. На данный момент на лечении остаются 1014 жителей Липецкой области.

Из последний зараженных за сутки картина распространения COVID-19 по области следующая: 4 новых случая в Липецке, по 2 – в Ельце, Липецком и Усманском районах и по одному – в Грязинском и Данковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU