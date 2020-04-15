2020-04-14T23:42:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 15 апреля 2020 года: 58 зараженных, из них 4 на ИВЛ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 15 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Число заболевших коронавирусом в ЛипецкеЧисло заболевших коронавирусом в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 15 апреля 2020 года диагноз подтвердился у 5 новых пациентов. Всего в регионе 58 активных зараженных. Из них 4 тяжелых пациента на искусственной вентиляции легких, двое из которых в стабильно тяжелом состоянии. Также среди зараженных уже 5 детей, есть люди и пожилого возраста.

Также под подозрением на выделение вируса еще 158 человек, 10 из которых дети. Напомним, что Ковид-19 подозревают у двух сотрудников управления здравоохранения Липецкой области. Переоборудованная в госпиталь больница едва справляется, для больных может потребоваться еще одно здание.

При этом больных с легкой формой коронавируса начали переводить на домашнее лечение. Правом лечиться дома могут воспользоваться не все – решение принимают врачи при соблюдении ряда условий. Их нарушение может обернуться уголовной ответственностью.

Всего с начала пандемии в Липецкой области Covid-1 диагностировали у 74 человек, 15 из них выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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