В ДТП с мотоциклом под Липецком водитель «Лады» попал в больницу, мотоциклист – скончался

22 Июль 2020 2020-07-22T11:31:46+03:00

За сутки на дорогах региона в двух авариях пострадали два человека, один погиб [видео]

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Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло минувшим вечером, 21 июля, в Грязинском районе Липецкой области. Там на трассе «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» столкнулись «Лада-211540» и мотоцикл «Ямаха». Все случилось в 17.45. По данным пресс-службы ГИБДД региона, в результате аварии 35-летний мотоциклист скончался на месте, 59-летний водитель «пятнадцатой» попал в больницу.

Смертельное ДТП с мотоциклистом под Липецком .

Также стали известны подробности ДТП с перевернувшимся «КамАЗом» и «Фольксвагеном» в Елецком районе. За рулем иномарки был 38-летний водитель, который сейчас находится в больнице. По предварительным данным причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

Всего за стуки на дорогах региона в двух ДТП пострадали два человека и один погиб. За тот же время зарегистрировали 21 аварию без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU