2020-07-22T13:41:11+03:00
Общество

Единственный в Липецке вантовый мост обновят к осени

В настоящее время рабочие укрепляют стальные ванты
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ремонтируют вантовый мостВ Липецке ремонтируют вантовый мостФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке продолжается ремонт вантового моста в районе улиц Доватора и Филипченко. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент ведется пескоструйная очистка и грунтовка металлоконструкций на верхней и пешеходной части переправы. Аналогичные работы продолжаются и под мостом. Уже скоро специалисты приступят к покраске.

Также на мосту начали устанавливать защитный слой вант. Рабочие грунтуют стальные тросы, а затем укрепляют специальным материалом для гидроизоляции. Параллельно монтируют лестничный пролет со стороны Доватора. С улицы Филипченко устанавливают бордюр. В конце рабочие уложат новый асфальт. Мост будет готов уже осенью.

Напомним, что в областном центре реконструируют еще одну переправу. Новый пешеходный мост появится в районе Опытной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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