С помощью Сбербанка безналичной оплатой проезда в общественном транспорте уже воспользовались миллиард раз

22 Июль 2020 2020-07-22T17:47:46+03:00

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21 июля 2020 года в России была зафиксирована миллиардная поездка в общественном транспорте, оплаченная банковской картой, которая стала самым популярным платежным инструментом у пассажиров в регионах России, сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка.

Кстати, сегодня каждая пятая оплата проезда банковской картой в мире проходит через эквайринг Сбербанка, что делает банк крупнейшим эквайером общественного транспорта в мире. Уже более половины пассажиров в транспортных проектах Сбербанка оплачивают свой проезд в безналичной форме. И эта доля за год увеличилась более чем в два раза.

Начиная с 2016 года Сбербанк совместно с платежными системами Visa, Mastercard и МИР, региональными органами власти и транспортными операторами планомерно внедряет систему безналичной оплаты проезда по всей стране: в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Например, на территории Черноземья с участием ПАО Сбербанк в качестве банка-эквайера успешно работают транспортные проекты в Воронеже, Курске, Орле и Тамбове. К бесконтактной системе оплаты проезда на текущий момент подключено более 250 перевозчиков и 3000 транспортных средств. Ежедневно пассажиры в Черноземье совершают более 120 тыс. поездок с использованием бесконтактных банковских карт.

А в целом по стране сегодня оплатить проезд обычной банковской картой (а не специальной — транспортной), смартфоном, умными часами и браслетами с поддержкой NFC можно в 116 городах России — от Владивостока до Калининграда. Терминалами Сбербанка для бесконтактной оплаты оснащено более 50 тысяч транспортных средств.

- Первые проекты по бесконтактной оплате проезда в общественном транспорте мы запустили еще в 2016 году, - рассказала заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. - Начиная с 2018 года мы каждый год подключаем к этой технологии десятки новых городов, причем оплатить проезд можно картой любого банка, не только Сбербанка. Такие сервисы способствуют цифровизации регионов и, самое главное, упрощают жизнь пассажирам, которые получают возможность использовать наиболее удобный способ оплаты, наилучшую цену за услугу и даже получить бонусы за оплату картой. А мы в свою очередь продолжим пилотировать новые, еще более инновационные технологии, в том числе биометрические.

Преимущества оплаты проезда банковской картой очевидны. В большинстве регионов перевозчики дают скидки для владельцев банковских карт, оплата происходит моментально, на маршруте не требуется кондуктор, пассажирам не нужно носить с собой специальную транспортную карту и наличные, а транспортные компании и органы власти получают полную статистику перевозок, что делает эту сферу услуг прозрачной.

ИСТОЧНИК KP.RU