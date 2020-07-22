В Липецке для выпускников выступит музыкальная группа и прогремит салют

22 Июль 2020 2020-07-22T18:55:57+03:00

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Праздник выпускников "Липецкие зори" в этом году не состоится из-за коронавируса. Об этом стало известно неделю назад на заседании регионального оперштаба. На нем главный санитарный врач области Владимир Бондарев сообщил, что массовых мероприятий до конца года не будет.

В эту среду, 22 июля, мэр Липецка Евгения Уваркина написала в своем инстаграм, что праздник все же состоится. Акцию, посвященную прощанию со школой, организуют сами выпускники. В пятницу 31 июля липчане соберутся в 17.00 в Быхановом саду. Затем они поедут на Набережную. Там в 20.00 для них выступит молодежная группа. А в 22.00 небо над рекой озарят залпы салюта.

- И пусть это будет не масштабный фестиваль на главной площади города, - прокомментировала мэр. - Но уверена, атмосферу праздника прощания со школой создать удастся. Я желаю успехов ребятам-организаторам и заверяю: мы, как власти, возьмём на себя обеспечение безопасности выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU