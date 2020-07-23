2020-07-23T18:30:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 июля достигло почти 3500 человек

За сутки выписали 62 жителя области
Лия МУРАДЬЯН
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 23 июля 2020 года ставило 3487 человек. По данным оперативного штаба, за текущие сутки лечение COVID-19 завершили 62 жителя области. Всего с начала эпидемии коронавирусом в регионе заразились 4448 человек, 21 – умерли.

На данный момент на лечении остаются 940 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». 235 из них остаются в инфекционных госпиталях, 705 – легко переносят вирус и лечатся дома, будучи на изоляции. Также в больницах остаются еще 209 липчан с подозрением на выделение вируса.

За текущие сутки в регионе зарегистрировали 13 подтвержденных случаев заражения, карта распространения новых случаев заражения коронавируса следующая: 6 случаев в Липецке, 3 – в Грязинском районе, 2 – в Добринском, по одному в Ельце и Елецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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