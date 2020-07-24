2020-07-24T13:05:34+03:00
Общество

Ночью в Липецке перекроют участок дороги на Соколе

Территория на пересечении площади Заводской и улицы Пожарского будет закрыта для движения до середины августа
Юлия КЛЮЕВА
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Этой ночью с 24 на 25 июля в Липецке перекроют участок на пересечении площади Заводской и улицы Пожарского. По информации пресс-службы мэрии, на территории стартуют работы – специалисты перенесут газопровод и реконструируют теплотрассу. Открыть движение планируют примерно через месяц – 23 августа.

Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут. Объехать участок можно будет по улицам Ковалева и Пожарского, через переулок Франко и улицу Ушинского. На улицу Бабушкина можно будет попасть через автостанцию «Сокол» от площади Заводской.

Напомним, что участок придется объезжать и общественному транспорту. Из-за этого схемы движения автобусов изменятся. Как будет ездить транспорт, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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