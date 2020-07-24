Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 24 июля 2020 года составило: за сутки выписали 30 человек

24 Июль 2020 2020-07-24T14:28:33+03:00

Всего в Липецкой области вылечили от COVID-19 3517 человек

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 24 июля 2020 года составило 3517 человек. По данным оперативного штаба, за текущие сутки лечение от COVID-19 завершили 30 человек. Заразились всего 4460 жителей области, 21 – умерли.

С учетом выздоровевших и умерших на данный момент в регионе заражены вирусом 922 человека. Из низ 233 пациента находятся в больнице, 689 – лечатся под наблюдением дома. Еще 195 человек находятся в госпиталях с подозрением на выделение вируса.

Напомним, что за последние сутки в Липецкой области зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусом. Картина распространения коронавируса по региону на 24 июля следующая: 6 новых случаев в Липецке, по 2 – в Липецком и Тербунском районах, по одному – в Грязинском и Долгоруковском.

ИСТОЧНИК KP.RU