Рейд по тонировке в Липецке: автоинспекторы оштрафовали 142 водителей

24 Июль 2020 2020-07-24T16:42:08+03:00

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Липецкие автоинспекторы провели рейд по тонировке. Массовая проверка состоялась в минувший четверг, 24 июля. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, стекло должно пропускать не менее 70% света.

Во время дежурства на улице "50 лет НЛМК" у 7 остановленных водителей выявили нарушения. У них показатель был от 7 до 42%. В отношении липчан составили административные протоколы, а также выдали предписание убрать тонировку. Всего сотрудники областного ГИБДД остановили 142 нарушителей в Липецке.

Напомним, что за нарушение правил светопропускания грозит штраф в 500 рублей. Если после требования автоинспектора водитель не снял тонировку, он может лишиться от 500 до 1000 рублей. Аналогичное правонарушение наказывается арестом до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU