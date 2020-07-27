У Липецкого бювета повредили трубу

27 Июль 2020 2020-07-27T15:21:55+03:00

Вода поступает в фонтан, но не уходит в канализацию

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С Липецким бюветом вновь неполадки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, система водоотведения оказалась неисправной. Об этом стало известно на днях. Павильон закрыли на время ремонта. Но уже в этот понедельник липчане и гости города вновь могут попить минеральной водички.

В администрации Нижнего парка пояснили - вода поступает в фонтан, но не уходит в канализацию. Проблема оказалась в трубе - специалисты обнаружили в ней дефект. Коммуникации могла повредить тяжелая техника во время кронирования и опиловки деревьев возле бювета.

В настоящее время рядом с павильоном продолжаются восстановительные работы. Они займут несколько дней. Все это время Липецкий бювет будет открыть. Его закроют на несколько часов, когда рабочие начнут подсоединять коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU