2020-07-28T09:39:25+03:00
Происшествия

В Липецке «Фольксваген» не успел проскочить перед автобусом с пассажирами

Аварию на площади Мира сняла камера наблюдения [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в понедельник не, 27 июля, на площади Мира в Липецке. Там столкнулись пассажирский автобус «Волгабас» маршрута №28к и легковой автомобиль «Фольксваген». Момент столкновения сняла камера уличного наблюдения.

Автобус ехал по «главной» со стороны моста, а водитель иномарки выезжал с развязки, где стоит знак «Уступи дорогу» и должен был пропустить общественный транспорт. Но шофер решил проскочить прямо перед «Волгабасом» с людьми.

Не проскочил: ДТП на площади Мира в Липецке .https://vk.com/myregion48

Проскочить не получилось, переполненный автобус было не так легко остановить, в итоге автобус влетел прямо в пассажирскую дверь. Легковушку раскрутило на дороге почти на 360 градусов. Вскоре из разбитой машины выскочил водитель и пошел выяснять отношения с мужчиной за рулем автобуса. Пассажир иномарки, в чью дверь пришелся удар, тоже смог самостоятельно выбраться.

Кстати, это не единственная авария на том участке. Аналогичное ДТП на той же развязке произошло 9 июня, когда также перед пассажирским автобусом решил проскочить водитель другого «Фольксвагена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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