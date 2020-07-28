Выпускники Усмани попрощались со школой

28 Июль 2020 2020-07-28T15:21:37+03:00

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В минувший понедельник, 27 июля, в Усмани Липецкой области состоялся выпускной. Он прошел на городской площади имени Ленина. Там собрались уже бывшие школьники - девушки в прекрасных платьях и парни в элегантных костюмах. Счастливые лица, громкий смех и немного грусти - выпускники 2020 попрощались со школой.

Выпускной в Усмани 2020. Липецкая область.

Со вступлением во взрослую жизнь ребят поздравили руководители города, учителя, родители. Юным жителям Усмани вручили аттестаты. Затем школьники выпустили в небо десятки воздушных шаров. После концертной программы над городом прогремел салют.

Напомним, что в Липецке выпускной состоится в пятницу, 31 июля. Сначала липчане соберутся в Быхановом саду, далее поедут на Набережную. Там для них организуют концерт. Завершится праздник красочным фейерверком.

_____crazy__lady_ Выпускницы Усмани 2020

_mironova_mary_ Выпускники Усмани 2020

yana.chernih Выпускницы Усмани 2020

alexandra_olegovna02 В Усмани состоялся выпускной 2020

ИСТОЧНИК KP.RU