2020-07-28T15:21:37+03:00
Общество

Выпускники Усмани попрощались со школой

В понедельник в Липецке области состоялся выпускной [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Усманские выпускники попрощались со школойУсманские выпускники попрощались со школойФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 27 июля, в Усмани Липецкой области состоялся выпускной. Он прошел на городской площади имени Ленина. Там собрались уже бывшие школьники - девушки в прекрасных платьях и парни в элегантных костюмах. Счастливые лица, громкий смех и немного грусти - выпускники 2020 попрощались со школой.

Выпускной в Усмани 2020. Липецкая область.

Со вступлением во взрослую жизнь ребят поздравили руководители города, учителя, родители. Юным жителям Усмани вручили аттестаты. Затем школьники выпустили в небо десятки воздушных шаров. После концертной программы над городом прогремел салют.

Напомним, что в Липецке выпускной состоится в пятницу, 31 июля. Сначала липчане соберутся в Быхановом саду, далее поедут на Набережную. Там для них организуют концерт. Завершится праздник красочным фейерверком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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