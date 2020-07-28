2020-07-28T15:16:51+03:00
Общество

В Липецке вандалы испортили памятник художнику Виктору Сорокину

Момент, как парень отламывает кисточку, попал на видео [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вандалы испортили памятник Виктору СорокинуВ Липецке вандалы испортили памятник Виктору СорокинуФото: Владимир КУЛИК
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В Липецке вновь орудуют вандалы. На этот раз они отломали кисточку от памятника художнику Виктору Сорокину. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в управлении главного смотрителя уже подготовили заявление в полицию.

Происшествие случилось на прошлой неделе - ночью 24 июля. Камера видеонаблюдения запечатлела, как трое молодых людей приходят в сквер имени Сорокина. В 23.30. один из них выламывает кисточку. Приятели снимают это на телефон. Затем компания удаляется. Кисточку с памятника они взяли с собой.

В управлении просят липчан не быть равнодушными. Если вы знаете, где находится кисточка или молодые людей, просьба сообщить по телефону 35-30-18. О порче имущества можно также жаловаться в полицию. По информации пресс-службы регионального УМВД, расследование инцидента уже началось. Правоохранители изучаю записи с камер.

Напомним, что памятник Виктору Сорокину уже несколько раз страдал от действий горожан. Осенью кисточку случайно сломал ребенок. Сам памятник установили только прошлым летом.

Неизвестные отломали кисточку от памятника художнику Виктору Сорокину в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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