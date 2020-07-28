В Липецке вандалы испортили памятник художнику Виктору Сорокину
В Липецке вновь орудуют вандалы. На этот раз они отломали кисточку от памятника художнику Виктору Сорокину. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в управлении главного смотрителя уже подготовили заявление в полицию.
Происшествие случилось на прошлой неделе - ночью 24 июля. Камера видеонаблюдения запечатлела, как трое молодых людей приходят в сквер имени Сорокина. В 23.30. один из них выламывает кисточку. Приятели снимают это на телефон. Затем компания удаляется. Кисточку с памятника они взяли с собой.
В управлении просят липчан не быть равнодушными. Если вы знаете, где находится кисточка или молодые людей, просьба сообщить по телефону 35-30-18. О порче имущества можно также жаловаться в полицию. По информации пресс-службы регионального УМВД, расследование инцидента уже началось. Правоохранители изучаю записи с камер.
Напомним, что памятник Виктору Сорокину уже несколько раз страдал от действий горожан. Осенью кисточку случайно сломал ребенок. Сам памятник установили только прошлым летом.
Неизвестные отломали кисточку от памятника художнику Виктору Сорокину в Липецке.
ИСТОЧНИК KP.RU