2020-07-29T10:30:49+03:00
Общество

Съемки фильма в Липецке: Ирина Пегова оценила чистоту города, а Монеточка влюбилась в мед молодого пасечника

В областном центре продолжаются съемки трагикомедии "Родные"
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжаются съемки фильма "Родные". В главных ролях - Сергей Бурунов, Семен Трескунов, Ирина Пегова и Монеточка. В соцсетях актеры делятся своими впечатлениями о городе.

Ирина Пегова опубликовала в Инстаграм видео с площади Петра Великого. И оставила комментарий "Чистый город!". Певица Монеточка рассказала своим подписчикам о своей любви к меду. И отметила у себя молодого липчанина, который занимается пчеловодством.

- Рад, что Елизавета оценила мой мед, - ответил ей парень.

Напомним, фильм "Родные" планируют выпустить в прокат в декабре 2020 года. Режиссер трагикомедии - Жора Крыжовников, известный по картинам: Горько, Елки последние, Звоните ДиКаприо! и др. О съемочном процессе можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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