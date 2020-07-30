В пятницу в Липецке перекроют въезд на Набережную

30 Июль 2020 2020-07-30T10:47:19+03:00

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В пятницу, 31 июля, в Липецке пройдет праздник прощания со школой. Выпускники отметят этот день в Быхановом саду и на Набережной. С 17.00 до 19.00 в парке будут работать фотозоны и играть диджеи. Они также продемонстрируют свое мастерство на Набережной. Затем у реки выступит рэпер VERBEE. А в 21.50 небо над городом озарят яркие огни салюта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, безопасность выпускников решила обеспечить администрация. В Быхановом саду будут дежурить полиция. Липчан просят воздержаться от прогулок в парке в этот день - на один вечер отдать Быханов выпускникам.

Утром 31 июля въезд на Набережную перекроют. Вдоль воды установят барьеры, а также огородят территорию. Виновников торжества будут пускать на Набережную по специальным браслетам, которые выдадут в школах. На площадках будут дежурить экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU