2020-07-31T19:07:35+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе «Дон» под Липецком погибла семья из Санкт-Петербурга, выжил младший ребенок

Стала известна предварительная причина ДТП с тремя погибшими на трассе под Липецком
Лия МУРАДЬЯН
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Родители и ребенок погибли в аварии под ЛипецкомРодители и ребенок погибли в аварии под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Стали известны подробности жуткого ДТП на трассе М-4 «Дон» под Липецком, в котором погибли 3 человека и 4 – пострадали. По уточненной информации, все случилось на платном участке трассы на территории Хлевенского района области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по предварительным данным, «Форд Куга» из Санкт-Петербурга был припаркован у дороги, когда в него на полном ходу влетел 37-летний водитель «Мицубиси Аутлендер», который ехал в сторону Москвы.

В питерской легковушке в тот момент находилась семья из 4 человек: 37-летний водитель, его 36-летняя супруга, 13-летний сын и 10-летняя дочка. К несчастью, оба родителя и старший ребенок погибли, выжила только девочка – она сейчас в больнице.

В «Мицубиси» также ехала семья из трех человек, водитель, его 34-летняя супруга и их 3-летняя дочь остались живы. Девочку, которая была в детском кресле, увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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