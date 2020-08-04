В Липецке пропал еще один 13-летний школьник

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:38:39+03:00

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В Липецке пропал еще один подросток. По данным организации «Поиск пропавших детей», 13-летний Апраксин Никита пропал в понедельник, 3 августа. Мальчик вышел из дома поздно вечером, в 23.00, в районе улицы Опытной и больше его никто не видел.

Приметы Никиты: телосложение среднее, волосы темные короткие, зачесаны назад, глаза зеленые.

Был одет: серо-синяя куртка, темные джинсы и кроссовки с белой подошвой.

Просьба ко всем, кто видел школьника после его исчезновения, знает, где он находится, куда мог пойти или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

Также в Липецкой области ищут 13-летнюю девочку, Побежимова Дарья пропала в Усманском районе больше недели назад.

ИСТОЧНИК KP.RU