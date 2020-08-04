2020-08-04T17:12:25+03:00
Общество

Доходы губернатора Липецкой области упали: Артамонов заработал почти 45 млн рублей

Обнародованы данные декларации о доходах за 2019 год
Юлия КЛЮЕВА
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Доходы губернатора Липецкой области упали в 2019 годуДоходы губернатора Липецкой области упали в 2019 годуФото: Лия МУРАДЬЯН
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На сайте администрации Липецкой области опубликовали сведения о доходах губернатора региона Игоря Артамонова. В 2019 году он заработал 44 991 921 рубль. Из них 2 727 422 рубля - доход по основному месту работы в администрации. Остальные 42 264 498 рублей - от вкладов в банках и ценных бумаг.

В собственности у Артамонова квартира на 150 кв.м, дачный участок площадью 2 500 кв.м, жилой дом 346,2 кв.м, а также машиноместо - 19,9 кв.м. В пользовании у губернатора земельный участок в 1000 кв.м. и жилой дом площадью 305 кв.м. Ездить Игорь Артамонов на автомобиле "Porsche Panamera". Напомним, что в 2018 году глава области заработал намного больше - 195, 8 млн рублей.

Супруга Игоря Артамонова в 2019 году заработала 22 407 646 рублей. У нее в собственности квартира в Германии площадью 146,2 кв.м. там же машиноместо на 17,5 кв.м и подсобное помещение в 19,5 кв.м. В России у жены губернатора машиноместо на 15,6 кв.м. В пользовании у нее квартира площадью 150,1 кв.м. Также ей принадлежит машина "Mercedes-Benz ML".

ИСТОЧНИК KP.RU

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