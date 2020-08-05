2020-08-05T13:15:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Липецке на 5 августа 2020 года продолжает расти: 19 человек за сутки

Всего COVID-19 в Липецкой области заболели 4631 человек
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперативного штаба общее число зараженных коронавирусом в Липецкой области на 5 августа 2020 года составило 4631. При этом количество новых случаев в сутки в последние дни продолжает расти. За текущие сутки в Липецке выявили 19 новых зараженных COVID-19. Днем ранее было 18 случаев, до того – 16.

С чем связано увеличение новых пациентов в сподтвержденным диагнозом и когда цифры снова начнут уменьшаться, прогнозов пока нет. В регионе все также действует запрет на массовые мероприятия и масочный режим в общественных зданиях и учреждениях. Но некоторые праздники с большим скоплением людей все же проводят.

Накануне в Липецке после коронавируса выздоровели 40 человек, всего переболели 3708, 22 – умерли. С учетом новых случаев на лечении в данный момент остаются 901 житель области. Большая часть лечатся дома, в инфекционных госпиталях лежат чуть более 200 пациентов. Еще около 130 остаются в больницах с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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