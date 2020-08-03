Число зараженных коронавирусом в Липецке за сутки снова растет

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

После продолжительного спада и временного «плато» количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за сутки снова начало увеличиваться. По данным оперативного штаба на 3 августа 2020 года в регионе зарегистрировали 16 новых случаев заражения COVID-19.

Отметим, что в июле на протяжении нескольких дней показатель держался на уровне 11-14 новых зараженных в сутки, накануне было всего 13 новых случаев. Всего с начала эпидемии в Липецкой области заразились 4594 человека, 22 человека умерли – последний пациент, 79-летняя пенсионерка, скончался в выходные. Выздоровели 3665 человек. С учетом новых случаев за сутки, на данный момент в регионе официально заражены 907 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU