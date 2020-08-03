2020-08-03T12:07:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Липецке за сутки снова растет

На 3 августа зарегистрировали 16 новых случаев
Лия МУРАДЬЯН
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После продолжительного спада и временного «плато» количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за сутки снова начало увеличиваться. По данным оперативного штаба на 3 августа 2020 года в регионе зарегистрировали 16 новых случаев заражения COVID-19.

Отметим, что в июле на протяжении нескольких дней показатель держался на уровне 11-14 новых зараженных в сутки, накануне было всего 13 новых случаев. Всего с начала эпидемии в Липецкой области заразились 4594 человека, 22 человека умерли – последний пациент, 79-летняя пенсионерка, скончался в выходные. Выздоровели 3665 человек. С учетом новых случаев за сутки, на данный момент в регионе официально заражены 907 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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