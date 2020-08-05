Под Липецком от удара током на стройплощадке у подростка остановилось сердце - парень в больнице

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:49:22+03:00

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В Липецкой области возбудили уголовное дело из-за удара током подростка. Напомним, несчастье случилось днем 3 августа в Лебедяни. На стройплощадке по улице Школьная 13-летнего парня ударила током бетономешалка. Она находилась под напряжением. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящий момент ему оказывают медпомощь.

Следствие считает, что бетономешалку подключили к электросети в 380 Вольт без надлежащего заземления. Подросток взялся руками за ручку машины, и его ударило током. У него даже остановилось сердце.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Расследование продолжается. Следователи ищут рабочих, которые установили бетономешалку с нарушением техники безопасности. Допрашивают свидетелей и очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU