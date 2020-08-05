2020-08-05T16:49:22+03:00
Происшествия

Под Липецком от удара током на стройплощадке у подростка остановилось сердце - парень в больнице

Возбуждено уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецкой области возбудили уголовное дело из-за удара током подростка. Напомним, несчастье случилось днем 3 августа в Лебедяни. На стройплощадке по улице Школьная 13-летнего парня ударила током бетономешалка. Она находилась под напряжением. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящий момент ему оказывают медпомощь.

Следствие считает, что бетономешалку подключили к электросети в 380 Вольт без надлежащего заземления. Подросток взялся руками за ручку машины, и его ударило током. У него даже остановилось сердце.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Расследование продолжается. Следователи ищут рабочих, которые установили бетономешалку с нарушением техники безопасности. Допрашивают свидетелей и очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком чуть не утонули 18-летний парень и 38-летний мужчина
Липецк закупит 32 автобуса со скидкой по новой программе
Под Липецком от удара током на стройплощадке у подростка остановилось сердце - парень в больнице
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 августа 2020 года составило 3758 человек
В Липецке водитель, пытаясь помочь, дважды сбил одну и ту же бабушку
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 5 августа 2020 года продолжает расти: 19 человек за сутки
В Липецке продавщица «уволилась» из киоска, прихватив товар почти на 10 000 рублей
Мошенники лишают липчан денег по новой схеме через сайт объявлений
Турист из Липецка утонул под Калининградом
Не стало руководителя пресс-службы ЛГПУ Елены Егоровой
Доходы губернатора Липецкой области упали: Артамонов заработал почти 45 млн рублей
В Липецке пропал еще один 13-летний школьник
Буйный липчанин разграбил два радара и напился – водителю грозит штраф, лишение прав и срок
В Липецке прикрыли киоски с шаурмой, на которых пожаловались жители
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
В Липецке завели уголовное дело на участника ДТП, в котором погибла семья из Санкт-Петербурга