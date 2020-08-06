Транспортные карты можно пополнять через терминалы в Липецке и области

Терминалы для пополнения транспортных карт останутся в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке и области останутся терминалы для пополнения транспортных карт. Ранее сообщалось, что со вступлением в силу Федерального закона "О национальной платежной системе" липчане смогут положить деньги на карту только 3 способами: в банке, на автовокзале или через мобильные приложения.

На днях Центральный Банк РФ пояснил, что вступившие изменения не распространяются на транспортные карты. По данным "Агентства Автомобильного транспорта Липецкой области", пополнять карты жители региона могут через терминалы. До 1 октября этого года.

В настоящее время пополнить транспортную карту можно: в терминалах Липецка и области, на автовокзалах и автостанциях, в отделениях Сбербанка и банка "Зенит", в отделениях "Почты России".