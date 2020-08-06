В Липецке ищут третьего члена банды цыган – охотников за накоплениями одиноких пенсионеров

В Липецке продолжается расследование жестокого убийства 81-летнего пенсионера. Его связанное тело нашли 24 июля в квартире, все сбережения пропали. Криминалисты определили, что нападавших было трое, а дедушку убили с целью наживы. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, причастные к убийству лица цыганской народности. Причем это не первое их нападение – ранее участников банды уже судили за аналогичное преступление.

Одно негодяя задержали накануне, им оказался 42-летний мужчина, у которого нашли улики. Преступник во всем сознался и показал, куда спрятал вещи после убийства. Теперь нашелся и второй участник преступления – 49-летний мужчина. По данным следствия, он сам добровольно явился с адвокатом в следственный комитет. Его также намерены изолировать от общества на время следствия.

Сейчас следователи объявили в розыск третьего члена опасной банды охотников за одинокими пенсионерами. Уголовное дело возбудили по 162 и 105 статье УК – разбой и убийство сопряженное с разбоем.