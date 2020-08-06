Число выздоровевших от коронавиурса в Липецке на 6 августа 2020 года составило 30 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 6 августа 2020 года составило 3788 человек. За текущие сутки в регионе вылечили от COVID-19 еще 30 человек. На данный момент количество выздоровевших за день ровно вдвое превышает заболевших за тот же период. Напомним, на утро в регионе зарегистрировали 15 новых случаев.

Карта распространения коронавируса по районам Липецкой области за день следующая: 6 новых зараженных в Липецке, 5 – в Грязинском районе и по одному в Ельце, а также в Елецком, Задонском и Усманском районах.

На данный момент в регионе официально 836 активных случаев заражения. 250 из них лежат в госпиталях, 564 человека – лечатся на дому, так как переносят вирус в легкой форме. С подозрением на выделение вируса в больницах остаются 130 жителей области.