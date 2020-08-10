В Липецке поймали водителя, который дважды сбил одну и ту же бабушку и сбежал

В Липецке вычислили и задержали водителя, который дважды сбил одну и туже пенсионерку и скрылся с места ДТП. Все случилось вечером 4 августа на Воронежском шоссе, где темный «Форд» сбил на «зебре» 65-летнюю пенсионерку. Водитель скрутил номера, поднял бабушку и повез в больницу, но по пути они успели поругаться. Мужчина свернул на парковку на улице Минской, высадил старушку и начал уезжать. Но снова зацепил несчастную дверью и протащил несколько метров по асфальту. После этого скрылся.

На следующий день полиция распространила информацию с приметами о розыске автомобиля и водителя. На призыв о помощи откликнулись очевидцы. В ГИБДД предоставили запись с регистратора, которая помогла вычислить виновника аварии.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, виновника задержали на третьи сутки, им оказался 35-летний мужчина, который поначалу отрицал свою причастность, даже изменил прическу. Но после очной ставки со сбитой бабушкой во всем сознался. Сейчас он под арестом. Как выяснилось, ранее мужчину уже лишали прав за пьяную езду, теперь ему грозит 15 суток либо лишение прав от 1 до 1.5 лет.

ГИБДД благодарит всех, кто откликнулся на призыв о помощи найти виновника ДТП.