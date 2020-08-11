Бывшего директора липецкого Технопарка подозревают в растрате более 6 млн рублей

В Липецке заподозрили к крупном хищении бывшего директора МБУ «Технопарк-Липецк». Речь идет о чиновнике, который руководил муниципальным учреждением в 2015 году. Кстати, к деятельности технопарка порой возникают претензии и у счетной палаты.

По версии следствия, бюджетные 6 млн рублей пропали из технопарка в декабре 2015 года. Деньги выделялись на ремонт инженерных сетей, часть работ по контракту не выполнили, а по документам – закрыли. В частности, проверка 2019 года показала, что асфальт и бордюрный камень существовали только на бумаге. Следствие считает, что экс-директор намеренно подписал акты выполненных работ, которые не соответствовали фактическому объему.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, дело возбудили по материалам проверки регионального УФСБ. Сейчас экс-директор подозревается по части 4 статьи 160 УК – растрата в особо крупном размере. Кто к этому причастен и куда делись 6 государственные деньги еще предстоит выяснить. Максимальное наказание по статье – до 10 лет со штрафом в до 1 млн. рублей.