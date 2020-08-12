Труп в машине у парка Победы в Липецке: мужчина был из Севастополя

Специалисты установили личность мужчины, которого нашли мертвым в машине в Липецке. Напомним, страшную находку обнаружили горожане в минувший понедельник, 10 августа. Они увидели бездыханное тело в автомобиле "ВАЗ-2115" с краснодарскими номерами, что стояла на парковке возле парка Победы, со стороны ТЦ "Линия".

Как сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, машину в присутствии полицейских вскрыли спасатели. Умерший водитель был без видимых признаков насильственной смерти. Мужчина оказался 43-летним жителем Севастополя. Причина смерти устанавливается. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.