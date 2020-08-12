Дороги Липецка вновь затопило после дождя

Липецк затопило Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Этим утром, 12 августа, на Липецк обрушился ливень. И вновь областной центр поплыл. К сожалению, ливневки не справляются с таким количеством воды. Бороться с последствиями стихии приходится специалистам департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

Подтопленными оказались многие улицы города, в том числе и центр. Как сообщили в пресс-службе мэрии, воду с магистралей откачивали бригады при помощи спецтехники. Подтопы ликвидировали на улице 50 лет НЛМК, площади Мира, в районе Комсомольского пруда. Специалисты продолжают мониторить городские магистрали - следят, как колодцы справляются с осадками.

По данным синоптиков, в четверг, 13 августа, в регионе ожидаются небольшие дожди. Столбик термометра опустится до +19 градусов.