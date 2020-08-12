В Липецке директор табачной фирмы заплатит 800000 рублей за контрафактные сигареты

В Правобережном суде Липецка вынесли приговор директору ООО "Табачная компания "Эдельвейс". Напомним, осенью 2019 года в отношении жителя Краснодарского края возбудили уголовное дело - производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, а также использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок.

В производственном цехе организации подсудимый вместе с иностранцами изготавливал контрафактные сигареты, используя поддельные акцизные марки. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, из помещения под Липецком изъяли табачных изделий на сумму более 18 млн рублей. А также акцизных марок на 800 тыс. рублей.

Директора организации признали виновным в совершении преступлений. Ему придется выплатить 800 тыс. рублей штрафа.