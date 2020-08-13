В Липецке пропал 11-летний мальчик: следственный комитет начал доследственную проверку

Поиски пропавшего в Липецке 11-летнего школьника продолжаются Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Следственный комитет Липецкой области начал доследственную проверку по факту пропажи 11-летнего ребенка. Напомним, школьник ушел из дома накануне, 12 августа, около 19.30 вечера в районе улицы Циолковского. Мальчик отправился в магазин, но домой не вернулся. Школьник мог отправиться в Липецкий район к родственникам. Всю ночь ребенка искали полицейские и волонтеры.

В настоящее время проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения пропавшего мальчика, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - В рамках проверки следователем будут установлены причины и обстоятельства ухода школьника из дома, условия его воспитания и проживания в семье.

Рост мальчика 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, темные. Ребенок был одет в серую олимпийку, черную футболку, синие джинсы и черные кроссовки. Также школьник мог переодеться в камуфляжную куртку.

Тех, кто видел пропавшего или располагает какой-либо информацией о нем, просят позвонить в полицию - 02, либо по телефону дежурного следственного управления - 123.