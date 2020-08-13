Липчанка на "Тойоте", влетевшая в "ВАЗ" с семьей медиков, оказалась пьяна

В Липецке возбудили уголовное дело после ДТП на улице Зеленая. Напомним, 9 августа у поворота с ЛТЗ на Усманскую трассу 38-летняя автоледи за рулем "Тойота Раф-4" выскочила на встречку. Там она столкнулась с "ВАЗ-2107". В отечественной машине находилась семья медиков - 49-летний отец семейства, его жена 45-лет и 19-летний сын. Всех их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Видео можно посмотреть здесь.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, женщина за рулем иномарки оказалась пьяна. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находившемся в состоянии опьянения". Следствие продолжается. Максимальное наказание по данной статье - до 7 лет тюрьмы.