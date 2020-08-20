Второй обвал за день: асфальт провалился на улице Неделина в Липецке

В Липецке на Неделина подмыло асфальт Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот четверг, 20 августа, в Липецке провалился асфальт на улице Неделина. Удивительно, это уже второе аналогичное происшествие за день. Напомним, покрытие обвалилось в районе Дворца правосудия.

Как сообщли в пресс-службе городской администрации, дыра образовалась в районе дома №14а по улице Неделина. Из-за аварии на сетях там подмыло грунт. Это и сталой причиной обвала. На месте работают специалисты АО "ЛГЭК". Они вскрыли дорожное полотно. Скоро начнут устранять утечку.

Участок проезжей части в сторону Петровского рынка перекрыли. Движение в обратном направлении по улице Неделина - без изменений. Предварительно, дорогу полностью откроют для транспорта к концу дня, после 8 часов вечера.