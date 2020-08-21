Мошенница из Воронежа обманула липчанок на 22000 рублей

Жительница Воронежа обманула липчанок на 22 тыс. рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительницу Воронежа подозревают в совершении мошенничества в Липецке. Предполагаемой предступнице 38 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, она создала сайт, где продавала одежду онлайн. Заказчики оплачивали товар переводом на банковскую карту продавца. Только покупки до них не доходили.

Воронежанка ссылалась то на временные трудности, то на семейные обстоятельства. А затем и вовсе не отвечала на сообщения. Тогда обманутые липчанки обратились в полицию.

В отдел уже поступило 4 заявления. Общий ущерб - 22 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дело по ч.1 и ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Ведется следствие.

Жителей Липецка и области продолжают обманывать мошенники. На днях за сутки злодеи похитили с банковских счетов липчан более 1,3 млн рублей.