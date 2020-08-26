В Липецке перекроют часть дороги на перекрестке улиц Механизаторов и Папина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в районе улицы Папина проводят реконструкцию теплотрассы. Из-за этого на участке частично ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Липецке перекроют часть дороги на перекрестке улиц Механизаторов и Папина Фото: Юлия КЛЮЕВА

С этой среды, 26 августа, закроют въезд с улицы Папина на четную сторону улицы Механизаторов. Объехать перекрытый участок можно по проезду от дома №1 до дома №5 по Механизаторов. Там для транспорта организуют двустороннее движение. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути объезда.

В Липецке перекроют часть дороги на перекрестке улиц Механизаторов и Папина Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в областном центре изменилось расписание маршрута №44 "Автостанция "Сокол" - село Желтые Пески". Теперь автобусы отъезжают от остановки "Железнодорожный вокзал" в 15.50. Раньше они стартовали в 15.33. Изменить время попросили липчане.