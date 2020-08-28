Уголовное дело о ДТП в Липецке, в котором погиб 19-летний парень, на контроле у губернатора

В начале августа в Липецке произошла страшная авария. На улице Зеленая лоб в лоб столкнулись «Тойота Раф-4» и «ВАЗ-2107». Семью, находившуюся в салоне отечественного автомобиля, госпитализировали с тяжелыми травмами - 49-летнего мужчину, 45-летнюю женщину – липецкого кардиолога, и 19-летнего парня. Юноша скончался в больнице.

38-летняя женщина за рулем иномарки оказалась пьяна. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находившемся в состоянии опьянения».

Мама погибшего парня – Любовь, поблагодарила липчан за поддержку в соцсетях. Она написала, что муж в тяжелом состоянии все еще в больнице. В семье есть еще 2 дочери. Врач признается, в душе у нее только боль и пустота.

На днях она опубликовала пост с просьбой откликнуться очевидцев ДТП. Любовь переживает, что виновница происшествия сможет уйти от ответственности. Ее сообщение молниеносно распространилось в соцсетях. На него ответил губернатор региона.

- Друзья, знаю об этой ситуации, все будет по закону, - ответил в своем Инстаграм Игорь Артамонов. – Говорил с руководителями прокуратуры и УМВД. Контроль за ходом расследования ведется.