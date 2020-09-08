За несколько часов штормовой ветер повалил в Липецке 14 деревьев

Штормовой ветер в Липецке повалил деревья Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот вторник, 8 сентября, на Липецк обрушилась непогода. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, за несколько часов штормовой ветер повалил 14 деревьев. Напомним, о стихии предупреждали спасатели.

На улице Полетаева дерево рухнуло на крышу дома. На Гагарина - повредило автомобиль. Возле ДК НЛМК дерево упало на провода. Мощные ветви также перекрыли проезд по улицам Известковая и Горняцкая.

По информации пресс-службы мэрии, последствия непогода устраняют бригады МУП "Зеленхоз" и спасатели управления Го и ЧС. Упавшие на дороги деревья распилили. В доме №68 по улице Советская специалисты убрали покосившийся карниз.

Кроме того, из-за сильного ветра возникли перебои с электроснабжением. Свет погас на улицах Юных Натуралистов, Бехтеева, Гвардейская. Проблемы с электричеством возникли у жителей Казинки и ЛТЗ. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.