Число зараженных коронавирусом в Липецке на 11 сентября 2020 года: 33 новых случая за сутки

Число зараженных коронавирусом в Липецке на 11 сентября 2020 года составило 5456 человек. За текущие сутки в регионе выявили 33 новых случая заражения. Напомним, днем ранее было 37 зараженных за сутки, большая часть из которых жители областного центра.

Также в эти сутки, к несчастью, скончался еще один пациент. 44-летняя женщина умерла в больнице. Пациентка страдала от ряда хронических заболеваний и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области умерли 32 больных коронавирусом.

В регионе все также действует масочный режим и определенные ограничения. Вместе с тем в области работают театры, кинотеатры и другие учреждения культуры. Дети продолжают посещать школы.