Под Липецком с рельсов сошли 8 вагонов: транспортная полиция проводит проверку

Под Липецком с рельсов сошли 8 вагонов Фото: Лия МУРАДЬЯН

Ранним утром 16 сентября в Липецкой области 8 вагонов сошли с рельсов. Напомним, это случилось около 4.20 в железнодорожной станции Грязи-Орловские ЮВЖД. Грузовой состав перевозил металлолом.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО, транспортная полиция проводит проверку по данному факту. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, а также спасатели и специальная комиссия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

К счастью, в аварии никто из людей не пострадал. Угрозы окружающей среде нет. Но из-за происшествия сместился график движения поездов - они задерживаются. Подробности здесь.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".